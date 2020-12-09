Вибори секретаря Кам’янець-Подільської міськради: чотири фракції влаштували демарш

Міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості"

Міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості"

Фото vlado.info

Чотири фракції Кам’янець-Подільської міської ради сьогодні відмовилися голосувати за секретаря Кам’янець-Подільської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поділля.NEWS.

Заяву про відмову голосувати за запропоновану міським головою кандидатуру секретаря озвучив лідер фракції "Європейська солідарність" Василь Кобильник.

Кобильник пояснив, що міський голова не узгодив кандидатуру з партіями меншості і тому Посітко має нести відповідальність за кадрові рішення.

Єдина кандидатура на посаду секретаря Кам’янець-Подільської міськради – депутатка від Свободи Ірина Шелепницька. Про своє перше кадрове рішення новий міський голова заявив публічно ще до прийняття присяги.

Участі у голосуванні не взяли фракції "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Рідне місто" та "За конкретні справи". Загальна чисельність даних фракцій – 19 депутатів.

Натомість проголосували фракції ВО "Свобода" та "Слуга народу".

Та все одно менше ніж за годину Михайло Посітко оголосив перерву у засіданні сесії, а у приміщення міськради викликали поліцію через грубе порушення, допущене лічильною комісією.

Як пояснив правоохоронцям лідер фракції ВО Свобода Володимир Кондрук, не всі депутати встигли проголосувати за нового секретаря міської ради, оскільки комісія передчасно припинила процес голосування та почала рахувати голоси.

Орієнтовно міські депутати Кам’янця мають продовжити свою роботу о 16.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора секретарем Хмельницької міськради обрали Віталія Діденка.