10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
16:44  09 грудня
Карантин в Україні продовжили до весни
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 15:52 41

Вибори секретаря Кам’янець-Подільської міськради: чотири фракції влаштували демарш

09 грудня 2020, 15:52 41
Читайте также на русском языке
Міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості"
Міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості"
Фото vlado.info
Читайте также
на русском языке

Чотири фракції Кам’янець-Подільської міської ради сьогодні відмовилися голосувати за секретаря Кам’янець-Подільської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поділля.NEWS.

Заяву про відмову голосувати за запропоновану міським головою кандидатуру секретаря озвучив лідер фракції "Європейська солідарність" Василь Кобильник.

Кобильник пояснив, що міський голова не узгодив кандидатуру з партіями меншості і тому Посітко має нести відповідальність за кадрові рішення.

Єдина кандидатура на посаду секретаря Кам’янець-Подільської міськради – депутатка від Свободи Ірина Шелепницька. Про своє перше кадрове рішення новий міський голова заявив публічно ще до прийняття присяги.

Участі у голосуванні не взяли фракції "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Рідне місто" та "За конкретні справи". Загальна чисельність даних фракцій – 19 депутатів.

Натомість проголосували фракції ВО "Свобода" та "Слуга народу".

Та все одно менше ніж за годину Михайло Посітко оголосив перерву у засіданні сесії, а у приміщення міськради викликали поліцію через грубе порушення, допущене лічильною комісією.

Як пояснив правоохоронцям лідер фракції ВО Свобода Володимир Кондрук, не всі депутати встигли проголосувати за нового секретаря міської ради, оскільки комісія передчасно припинила процес голосування та почала рахувати голоси.

Орієнтовно міські депутати Кам’янця мають продовжити свою роботу о 16.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора секретарем Хмельницької міськради обрали Віталія Діденка.

вибори Хмельницька область секретар ВО Свобода Кам`янець-Подільський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові обрали секретаря міськради: хто ним став
09 грудня 2020, 13:29
У Полтаві почали перерахунок голосів за депутатів міськради - на виконання рішення суду
09 грудня 2020, 12:38
Соратник Симчишина став заступником голови Хмельницької облради
07 грудня 2020, 17:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »