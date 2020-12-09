Дніпропетровську ОДА може знову очолити Валентин Резніченко

Кабмін погодив його призначення і звільнення попередника

Кабмін погодив його призначення і звільнення попередника

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Уряд сьогодні погодив подання на призначення нового і звільнення попереднього голови ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис у Facebook народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Василя Мокана.

Василь Мокан повідомляє, що на сьогоднішньому засіданні уряд, серед іншого, проголосував за: подання на звільнення Бондаренка Олександра Вікторовича з посади голови Дніпропетровської ОДА (за угодою сторін) і подання на призначення Резніченка Валентина Михайловича - головою Дніпропетровської ОДА.

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні уряд проголосував за: призначення Кокотайла Романа Олеговича - першим... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, December 9, 2020

Як відомо, Резніченко очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію практично всю каденцію Петра Порошенка (від 26.03.2015 до 27.06.2019), а до того працював в УМХ с Борисом Ложкіним. Натомість Бондаренка вважають близьким до Коломойського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обрання нового голови Дніпропетровської облради перенесли на 16 грудня.