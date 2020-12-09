Закріплення особливого статусу в Конституції просто неможливе, - представник України в ТКГ

Передбачення цього Комплексом заходів Мінських домовленостей – лише "питання юридичної інтерпретації"

Передбачення цього Комплексом заходів Мінських домовленостей – лише "питання юридичної інтерпретації"

Фото: скріншот прямого ефіру ТСН

Мінські домовленості – політичні, немає жодного механізму примушення до їх виконання. І немає жодних ризиків, що особливий статус, як це говорять ОРДЛО, буде включений до Основного закону України - це просто неможливо.

Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін в інтерв'ю ТСН.ua, передає RegioNews.

Це просто неможливо. І я не пам’ятаю ситуації, коли під час вже моєї роботи в українській делегації в ТКГ, щоб хоч хтось припускав таку можливість, - зазначає Костін.

Проте, Комплексом заходів Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року передбачено внесення особливого статусу Донбасу. На це представник України в політичній підгрупі ТКГ відповів, що це також питання і юридичної інтерпретації.

За словами Андрія Костіна, Мінські домовленості є політичними, немає жодного механізму примушення до їх виконання - він просто відсутній.

Щодо включення в Конституцію особливого статусу, величезна більшість громадян буде проти цього. І це не варто забувати. Що ж стосується юридичної інтерпретації, багато спірних питань, які зараз виникли з Комплексу Мінських домовленостей, — це мабуть також невдале викладення тих чи інших позицій. Знаєте, ці перемовини є комбінованими. Тобто, прийняття політичних рішень, але все одно через юридичний вимір. Тому що будь-яке політичне рішення, яке буде якимось чином обговорюватися на рівні ТКГ, потім має бути втілене в життя у вигляді закону. А закон — це більше правовий акт, ніж політичний. Тому ця комбінація й викликає різний погляд на одні й ті самі фрази. – сказав Андрій Костін.

Він додав, що "немає жодних ризиків, що особливий статус, як це говорять ОРДЛО, буде включений до Конституції України, це просто неможливо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на річницю зустрічі з Путіним.