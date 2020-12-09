Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту,— прокурор

Прокурор у справі Олексій Донський назвав клопотання адвоката Януковича "просто піаром"

Прокурор у справі Олексій Донський назвав клопотання адвоката Януковича "просто піаром"

Фото з відкритих джерел

За процедурою Віктор Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту, це просто піар і спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд цього клопотання, стверджує прокурор.

Про це сказав прокурор у справі Олексій Донський в коментарі Громадському радіо, передає RegioNews.

Донський сказав, що за тією процедурою, в рамках якої внесено це клопотання, підозрюваний не є учасником цього процесу.

Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд даного клопотання. РФ у цьому провадженні не виконує жодне з наших запитів про міжнародно-правову допомогу. Починаючи від підтвердження місцезнаходження Януковича в РФ, закінчуючи проведенням будь яких процесуальних дій, - сказав Донський.

Він додав, що якщо Янукович з’явиться через відеоконференцію, то прокуратура ставитиме питання про розгляд за іншою процедурою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Янукович 9 грудня хоче особисто виступити на судовому засіданні щодо його арешту.