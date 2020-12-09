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09 грудня 2020, 12:09 16

Зеленський відреагував на річницю зустрічі з Путіним

09 грудня 2020, 12:09 16
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Про річницю зустрічі "нормандської четвірки" президент обмежився одним реченням
Про річницю зустрічі "нормандської четвірки" президент обмежився одним реченням
Фото: radiosvoboda.org
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Президент України Володимир Зеленський до річниці "нормандської зустрічі" в Парижі, яка відбулася 9 грудня 2019 року, повідомив, що шлях до миру нелегкий, але він знає, що "ми зможемо".

Про це Зеленський написав у Twitter, передає RegioNews.

Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - написав президент.

Він також опублікував фотографію, яку зробили під час минулорічного саміту у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна в річницю "нормандського" саміту позначила наступні кроки по Донбасу.

Донбас Володимир Зеленський перемовини президент саміт
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