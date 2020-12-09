Зеленський відреагував на річницю зустрічі з Путіним
Про річницю зустрічі "нормандської четвірки" президент обмежився одним реченням
Про річницю зустрічі "нормандської четвірки" президент обмежився одним реченням
Президент України Володимир Зеленський до річниці "нормандської зустрічі" в Парижі, яка відбулася 9 грудня 2019 року, повідомив, що шлях до миру нелегкий, але він знає, що "ми зможемо".
Про це Зеленський написав у Twitter, передає RegioNews.
Шлях до миру нелегкий, але знаю - ми зможемо", - написав президент.
Він також опублікував фотографію, яку зробили під час минулорічного саміту у Парижі.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
Раніше повідомлялося, що Україна в річницю "нормандського" саміту позначила наступні кроки по Донбасу.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду