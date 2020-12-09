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09 грудня 2020, 09:49 3

Кравчук заявив про "глухий кут" у переговорах з РФ

09 грудня 2020, 09:49 3
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Українська сторона незабаром може перейти до "плану Б"
Українська сторона незабаром може перейти до "плану Б"
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що переговори з Російською Федерацією щодо Донбасу заходять в глухий кут.

Як передає RegioNews, про це зазначається в матеріалі "РБК-Україна".

Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості і бачимо глухий кут. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", - додав Кравчук.

Наголошується, що Кравчук має намір запропонувати Росії відкласти дорожні карти й зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень в рамках нормандського формату. У разі відмови російської сторони, він пропонує перейти до більш рішучих заходів тиску для прогресу в переговорах.

Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", - заявив Кравчук.

Як один з кроків тиску розглядається накладення нових санкцій на Росію, у вигляді відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Раніше повідомлялося, що голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості неможливо виконати, і покладається на переговори в "нормандському форматі".

обмін полонених Донбас РФ перемовини ТКГ конфлікт
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