Закрепление особого статуса в Конституции просто невозможно, - представитель Украины в ТКГ

Предусмотрение этого Комплексом мер Минских соглашений – лишь "вопрос юридической интерпретации"

Предусмотрение этого Комплексом мер Минских соглашений – лишь "вопрос юридической интерпретации"

Фото: скрин-шот прямого эфира ТСН

Минские соглашения – политические, нет никакого механизма принуждения к их исполнению. И нет никаких рисков, что особый статус, как это говорят ОРДЛО, будет включен в Основной закон Украины - это просто невозможно.

Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин в інтервью ТСН.иа, передает RegioNews.

Это просто невозможно. И я не помню ситуации, когда во время уже моей работы в украинской делегации в ТКГ, чтобы хоть кто-то предполагал такую возможность, - отмечает Костин.

Однако, Комплексом мер Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусмотрено внесение особого статуса Донбасса. На это представитель Украины в политической подгруппе ТКГ ответил, что это также вопрос и юридической интерпретации.

По словам Андрея Костина, Минские соглашения являются политическими, нет никакого механизма принуждения к их исполнению - он просто отсутствует.

Относительно включения в Конституцию особого статуса, огромное большинство граждан будет против этого. И это не стоит забывать. Что же касается юридической интерпретации, много спорных вопросов, которые сейчас возникли из Комплекса Минских соглашений, — это видимо также неудачное изложение тех или иных позиций. Знаете, эти переговоры являются комбинированными. То есть, принятие политических решений, но все равно через юридическое измерение. Потому что любое политическое решение, которое будет каким-то образом обсуждаться на уровне ТКГ, потом должно быть воплощено в жизнь в виде закона. А закон — это более правовой акт, чем политический. Потому эта комбинация и вызывает разный взгляд на одни и те же фразы. – сказал Андрей Костин.

Он добавил, что "нет никаких рисков, что особый статус, как это говорят ОРДЛО, будет включен в Конституцию Украины, это просто невозможно".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на годовщину встречи с Путиным.