У Полтаві горить історична будівля: центр перекрито

Наразі на місці працюють 14 одиниць техніки та понад 50 рятувальників

Наразі на місці працюють 14 одиниць техніки та понад 50 рятувальників

Фото: Facebook

Сьогодні, 9 грудня, вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

9 грудня о 4:30 у місті Полтава по вулиці Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе площею близько 150 кв. м, також вогонь суміжними приміщеннями поширився на будівлю кінотеатру ім. І.П. Котляревського.

Попередньо жертв і постраждалих немає. Зараз йде локалізація пожежі", - сказано в повідомленні.

Рух транспорту в центрі міста станом на 07:20 перекритий. Маршрутки об'їжджають центр, тролейбуси стоять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив на допомогу постраждалим від пожеж на Харківщині 3,3 млн грн.