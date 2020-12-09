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У Полтаві горить історична будівля: центр перекрито
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09 грудня 2020, 09:17 338

У Полтаві горить історична будівля: центр перекрито

09 грудня 2020, 09:17 338
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Наразі на місці працюють 14 одиниць техніки та понад 50 рятувальників
Наразі на місці працюють 14 одиниць техніки та понад 50 рятувальників
Фото: Facebook
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Сьогодні, 9 грудня, вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

9 грудня о 4:30 у місті Полтава по вулиці Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе площею близько 150 кв. м, також вогонь суміжними приміщеннями поширився на будівлю кінотеатру ім. І.П. Котляревського.

Попередньо жертв і постраждалих немає. Зараз йде локалізація пожежі", - сказано в повідомленні.

Рух транспорту в центрі міста станом на 07:20 перекритий. Маршрутки об'їжджають центр, тролейбуси стоять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив на допомогу постраждалим від пожеж на Харківщині 3,3 млн грн.

пожежа Полтава рятувальники ДСНС Будинок
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