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08 грудня 2020, 18:16 133

Головою Конотопської райради на Сумщині став представник "Нашого краю"

08 грудня 2020, 18:16 133
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Сьогодні на сесії депутати обрали головою Віктора Бика
Сьогодні на сесії депутати обрали головою Віктора Бика
Фото з відкритих джерел
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Ексочільник депутатського корпусу Кролевецької районної ради Віктор Михайлович Бик сьогодні, 8 грудня очолив Конотопську районну раду, до якої відтепер належить і колишній Кролевецький район.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сайт Кролевця.

На посаду голови Конотопської районної ради були подані три кандидатури: від ВО "Батьківщина” Андрія Сахно, від "Європейської солідарності” Сергія Концедала та від "Нашого краю" - Віктора Бика. За кандидатуру Віктора Бика проголосувало 26 депутатів.

Його заступником депутати обрали Олексія Бойченка зі "Слуги народу”

До нового Конотопського району тепер увійшли колишні Кролевецький, Путивльський, Буринський та Конотопський райони, в яких розташовані 8 ОТГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Шостці обрали голову райради від "Нашого краю" і заступника від ОПЗЖ.

Сумська область райрада Конотоп Наш край Слуга народа
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