В Полтаве начали пересчет голосов за депутатов горсовета - исполняя решения суда

Бюллетени одного из участков по ошибке передали не ту ТИК

Бюллетени одного из участков по ошибке передали не ту ТИК

Фото Суспильне.Полтава

Члены Шевченковской районной в городе Полтаве избирательной комиссии пересчитывают голоса за депутатов на одном из полтавских участков, бюллетени с которого по ошибке передали не ту ТИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Просматривают документы в областном архиве. Мешки с бюллетенями будут открывать по очереди и будут пересчитывать каждый.

В помещение из-за карантинных ограничений пустили 25 человек, говорит председатель Полтавской городской ТИК Алла Назаренко.

Сделать это собирались в понедельник, однако не смогли попасть в архив, где хранится документация, – двери были закрыты. Заместитель директора заведения Тарас Пустовит рассказал, что в здании старая система электроснабжения, с ней возникли проблемы, поэтому не было света и архив не работал.

После местных выборов, которые состоялись 25 октября, из одного из участков более 600 бюллетеней по голосованию за депутатов Полтавского городского совета ошибочно отвезли не на ту территориальную избирательную комиссию. Из-за этого голоса не учли.

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Виталий Сёмик дважды подавал иск относительно этого. Суд постановил – бюллетени надо пересчитать и объявить новые результаты выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в мэры Полтавы Иващенко признал свое поражение.