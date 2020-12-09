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09 грудня 2020, 12:07 73

Херсонська облрада збереться на "кадрову сесію"

09 грудня 2020, 12:07 73
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Дата сесії призначена на 17 грудня
Дата сесії призначена на 17 грудня
Фото з відкритих джерел
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В порядку денному засідання чергової сесії Херсонської облради - кадрові питання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Херсонської облради.

На сесії розглянуть, зокрема, питання про утворення президії, затвердження складу постійних комісій та їхніх очільників.

Депутати облради окремо мають обрати голову постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Ця посада введена до складу апарату ради та є оплачуваною.

На першій сесії депутати обрали голову облради та його заступників: Юрія Соболевського (Слуга народу), Єгора Устинов (Опозиційна платформа — За життя) та Геннадія Лагуту (Нам тут жити).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду.

кадри облрада Херсон сесія комісія
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