Херсонська облрада збереться на "кадрову сесію"
Дата сесії призначена на 17 грудня
Дата сесії призначена на 17 грудня
В порядку денному засідання чергової сесії Херсонської облради - кадрові питання.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Херсонської облради.
На сесії розглянуть, зокрема, питання про утворення президії, затвердження складу постійних комісій та їхніх очільників.
Депутати облради окремо мають обрати голову постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Ця посада введена до складу апарату ради та є оплачуваною.
На першій сесії депутати обрали голову облради та його заступників: Юрія Соболевського (Слуга народу), Єгора Устинов (Опозиційна платформа — За життя) та Геннадія Лагуту (Нам тут жити).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду.
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