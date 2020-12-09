Херсонский облсовет соберется на "кадровую сессию"

Дата сессии назначена на 17 декабря

Дата сессии назначена на 17 декабря

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Херсонского облсовета.

На сессии рассмотрят, в частности, вопрос об образовании президиума, утверждении состава постоянных комиссий и их руководителей.

Депутаты облсовета отдельно должны избрать председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов. Эта должность введена в состав аппарата совета и является оплачиваемой.

На первой сессии депутаты избрали председателя облсовета и его заместителей: Юрия Соболевского (Слуга народа), Егор Устинов (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Геннадия Лагуту (Нам здесь жить).

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” Александр Самойленко возглавил Херсонскую областную раду.