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09 декабря 2020, 12:07 73

Херсонский облсовет соберется на "кадровую сессию"

09 декабря 2020, 12:07 73
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Дата сессии назначена на 17 декабря
Дата сессии назначена на 17 декабря
Фото из открытых источников
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В повестке дня заседания очередной сессии Херсонского облсовета - кадровые вопросы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Херсонского облсовета.

На сессии рассмотрят, в частности, вопрос об образовании президиума, утверждении состава постоянных комиссий и их руководителей.

Депутаты облсовета отдельно должны избрать председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов. Эта должность введена в состав аппарата совета и является оплачиваемой.

На первой сессии депутаты избрали председателя облсовета и его заместителей: Юрия Соболевского (Слуга народа), Егор Устинов (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Геннадия Лагуту (Нам здесь жить).

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” Александр Самойленко возглавил Херсонскую областную раду.

кадры облсовет Херсон сессия комиссия
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