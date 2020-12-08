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08 декабря 2020, 22:04

Владимир Горбулин избран председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома"

08 декабря 2020, 22:04
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Об этом сообщил гендиректор концерна Гусев
Об этом сообщил гендиректор концерна Гусев
Фото с Facebook-страницы Юрия Гусева
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українською мовою

81-летний Владимир Горбулин будет председателем наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Об этом сообщил Юрий Гусев, гендиректор концерна, в своем Facebook, передает RegioNews.

Сьогодні відбулось засідання Наглядової Ради Державний концерн "Укроборонпром". Розглядались питання обрання голови...

Posted by Юрій Гусєв on Tuesday, December 8, 2020

Академик Владимир Горбулин избран председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт, – написал Гусев.

Владимир Павлович Горбулин — украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник Президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября 2020 года переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета концерна.

политика Укроборонпром НАНУ Юрий Гусев Наблюдательный совет
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