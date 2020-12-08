Владимир Горбулин избран председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома"

08 декабря 2020

Одесская "стенка на стенку": как ОПЗЖ проиграла главное кресло в облсовете с разницей в четыре голоса

Минувшую пятницу депутаты Одесского облсовета негласно окрестили «13-м» числом. Именно в этот день с продолжением до глубокой ночи его избранники сначала заблокировали трибуну, потом устроили драку, а...