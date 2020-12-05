"Слугам народу" заборонили відвідувати дорогі курорти у період новорічних свят, - ЗМІ
Керівництво парламентської фракції "Слуга народу" вирішило заборонити народним депутатам їздити на дорогі курорти, такі як Мальдіви і Сейшели, в період новорічних свят.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".
"За їхніми словами, підставою для такої заборони стала інформація, що впливова людина на митниці і тіньовий куратор однієї з груп в "Слуги народу" Ілля Павлюк зібрався з сім'єю, родичами і колегами-депутатами на Мальдіви", - йдеться в повідомленні.
На це досить швидко відреагували на Банковій, оцінивши "якого масштабу буде медійний скандал", і після відмашки наказали нікому нікуди не летіти.
"Тому якщо Павлюк і відправиться на острови, то без супроводу своїх депутатів", - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, 3 грудня "слугу народу" Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото Раді.