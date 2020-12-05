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05 грудня 2020, 15:31 12

"Слугам народу" заборонили відвідувати дорогі курорти у період новорічних свят, - ЗМІ

05 грудня 2020, 15:31 12
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На Банковій вважають, що це стане причиною медійного скандалу
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Керівництво парламентської фракції "Слуга народу" вирішило заборонити народним депутатам їздити на дорогі курорти, такі як Мальдіви і Сейшели, в період новорічних свят.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"За їхніми словами, підставою для такої заборони стала інформація, що впливова людина на митниці і тіньовий куратор однієї з груп в "Слуги народу" Ілля Павлюк зібрався з сім'єю, родичами і колегами-депутатами на Мальдіви", - йдеться в повідомленні.

На це досить швидко відреагували на Банковій, оцінивши "якого масштабу буде медійний скандал", і після відмашки наказали нікому нікуди не летіти.

"Тому якщо Павлюк і відправиться на острови, то без супроводу своїх депутатів", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, 3 грудня "слугу народу" Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото Раді.

Україна політика Слуга народа нардеп курорти
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