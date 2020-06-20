Зеленський прибрав Єрмака із наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент підписав указ про оновлення складу наглядової ради концерну

Президент підписав указ про оновлення складу наглядової ради концерну

Фото: Офіс президента

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський призначив членом Наглядової ради "Укроборонпрому" першого віце-президента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

Також Зеленський припинив повноваження глави Оісу президента Андрія Єрмака в наглядовій раді.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Єрмака призначили на цю посаду у жовтні 2019 року. Тоді він був помічником президента із зовнішньополітичних питань.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.