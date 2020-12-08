На Донеччині за організацію "референдуму ДНР" судять двох депутатів

Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Фото: із відкритих джерел

У Бахмутському районі Донецької області двоє депутатів Миронівської селищної ради постануть перед судом за організацію незаконного "референдуму" у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, в травні 2014 року депутати селищної ради підтримали питання проведення в приміщенні Миронівського палацу культури так званого "референдуму" про визнання "незалежності" терористичної "ДНР".

Донецька прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно обох депутатів.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року.