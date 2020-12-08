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08 декабря 2020, 17:54 9

В Донецкой области за организацию "референдума ДНР" судят двух депутатов

08 декабря 2020, 17:54 9
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Фото: из открытых источников
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В Бахмутском районе Донецкой области двое депутатов Мироновского поселкового совета предстанут перед судом за организацию незаконного "референдума" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2014 года депутаты поселкового совета поддержали вопрос о проведении в помещении Мироновского дворца культуры так называемого "референдума" о признании "независимости" террористической "ДНР".

Донецкая прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении обоих депутатов.

Им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Напомним, на Луганщине задержали организатора незаконного "референдума" 2014 года.

суд референдум прокуратура ДНР Донецкая область государственная измена
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