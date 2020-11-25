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25 листопада 2020, 19:47 3

На Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року

25 листопада 2020, 19:47 3
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Фото: Прокуратура
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У Луганській області під час перетину кордону з Росією затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні так званого "референдуму" в 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає RegioNews.

За даними слідства, в травні 2014 року жінка брала участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" за підтримки так званого "Акту про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Тоді вона працювала так званим "секретарем дільничної комісії", в якій здійснювала видачу "бюлетенів", рахувала голоси і оголошувала протокол результатів так званого "голосування”.

У листопаді минулого року їй заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого оголосили в розшук.

Жінку затримали працівники Луганського прикордонного загону в пункті пропуску "Мілове". 25 листопада Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив її під цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернігові СБУ затримала пропагандиста, який агітував за "агресивну війну".

референдум Луганська область сепаратизм затримання суд
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