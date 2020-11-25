На Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року

Раніше в Україні вона була оголошена в розшук та переховувалася в Російській Федерації

Раніше в Україні вона була оголошена в розшук та переховувалася в Російській Федерації

Фото: Прокуратура

У Луганській області під час перетину кордону з Росією затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні так званого "референдуму" в 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає RegioNews. За даними слідства, в травні 2014 року жінка брала участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" за підтримки так званого "Акту про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району. Тоді вона працювала так званим "секретарем дільничної комісії", в якій здійснювала видачу "бюлетенів", рахувала голоси і оголошувала протокол результатів так званого "голосування”. У листопаді минулого року їй заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого оголосили в розшук. Жінку затримали працівники Луганського прикордонного загону в пункті пропуску "Мілове". 25 листопада Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив її під цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, у Чернігові СБУ затримала пропагандиста, який агітував за "агресивну війну".

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