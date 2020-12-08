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08 грудня 2020, 13:19 1172

Суд залишив без змін запобіжний захід щодо Гладковського

08 грудня 2020, 13:19 1172
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Постанова оскарженню не підлягає
Постанова оскарженню не підлягає
Фото: скріншот відео
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Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони щодо зміни запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського.

суд ВАКС кримінальна справа адвокат Постанова
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