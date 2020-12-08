Суд залишив без змін запобіжний захід щодо Гладковського
Постанова оскарженню не підлягає
Постанова оскарженню не підлягає
Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Сьогодні, 8 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони щодо зміни запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського.
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