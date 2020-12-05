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Поліція у столиці спіймала нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн
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05 грудня 2020, 12:32 1

Поліція у столиці спіймала нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн

05 грудня 2020, 12:32 1
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Також затримали його посередника
Також затримали його посередника
Фото: МВС
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Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже 1,2 мільйона гривень.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС України.

Зазначається, що також затримали і посередника. Обом уже повідомлено про підозру.

У поліції повідомили, що майже 1,2 мільйона гривень "винагороди" вони вимагали за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. А у разі відмови від їхніх послуг - обіцяли створити проблеми з реєстрацією.

"Офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень", - нагадали у поліції.

Наголошується, що у п'ятницю, 4 грудня, нотаріуса та її спільника затримали під час отримання останньої частини неправомірної вигоди - 25 000 доларів США.

"Раніше було задокументовано одержання ними ще двох "траншів" - 16 тисяч доларів США та 28 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди в еквіваленті національної валюти - майже 1 млн 200 тис. грн", - зауважили столичні правоохоронці.

Нагадаємо, на Вінниччині голову ОТГ судитимуть за хабар у понад 10 тисяч доларів.

Україна хабар Київ поліція МВС
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