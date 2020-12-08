Начальника відділення одного з райвійськкоматів Харкова спіймали на хабарі

Майор ЗСУ обіцяв "закрити" питання з призовом на службу

Майор ЗСУ обіцяв "закрити" питання з призовом на службу

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Харківської області затримали військового після отримання першої частини неправомірної вигоди. В його автомобілі вилучили 600 доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За 1000 доларів начальник відділення районного військового комісаріату Харкова обіцяв "закрити" питання з призовом громадянина на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Майора було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

За скоєне чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині голову ОТГ судитимуть за хабар у понад 10 тисяч доларів.