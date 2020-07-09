Главі ФДМУ Сенниченку намагалися дати $800 тисяч хабара заради кадрових призначень

НАБУ затримала "на гарячому" особу, яка намагалася підкупити Сенниченка

НАБУ затримала "на гарячому" особу, яка намагалася підкупити Сенниченка

Дмитру Сенниченку намагалися дати хабар вдруге з початку поточного року

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, пише RegioNews.

Зазначену суму Сенниченку пропонували, щоб той призначив на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним з цих держпідприємств і комерційною компанією.

Детективи НАБУ при процесуальному керівництві САП викрили "на гарячому" особа, яка намагалася дати хабар голові Фонду держмайна. Викриття відбулося відразу після надання першого траншу в $200 тисяч.

Підозрюваний був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають. Наголошується, що це вже друга спроба дачі хабара голові ФДМ, яку викрили представники НАБУ і САП.

Тільки детективи #НАБУ за процесуального керівництва #САП викрили "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол.... Опубліковано НАБУ Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, що в січні цього року НАБУ затримала трьох осіб, які запропонували главі ФДМ $5 млн за зміну директора ОПЗ.

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