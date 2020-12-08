Предлагали $100 тысяч: Главу Фонда госимущества в третий раз пытались подкупить

Дело открыли еще в сентябре 2020 года по заявлению председателя Фонда

Дело открыли еще в сентябре 2020 года по заявлению председателя Фонда

Фото: НАБУ

Сегодня, 8 декабря НАБУ и САП задержали во время предложения взятки председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко бывшего чиновника "Николаевоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. США за назначение на должность председателя правления АО. Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. США до и остальные - после назначения", - говорится в сообщении.

Бывший чиновник обещал Сенниченко, что после назначения ему ежемесячно будут предоставлять неправомерную выгоду в 200 тыс. долл. США как часть "теневого" дохода, полученного на этой должности.

Человека разоблачили во время передачи первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл. США и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению председателя ФГИУ", - добавили в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что это уже третья зафиксированная попытка подкупа председателя Фонда госимущества. Расследование по предварительным двумя попытками предоставления неправомерной выгоды завершено.

Напомним, главе ФГИУ Сенниченко пытались дать $800 тысяч взятки ради кадровых назначений.