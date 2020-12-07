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07 грудня 2020, 16:01 15

Суд у справі Шеремета не відпустив Антоненка на поруки

07 грудня 2020, 16:01 15
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Підозрюваний перебуватиме під вартою до 19 грудня
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 19 грудня
Фото: з відкритих джерел
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У Києві Апеляційний суд відмовив захисту підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку у тому, щоб відпустити його на поруки. Відповідно до призначеного раніше запобіжного заходу, Антоненко має перебувати під вартою до 19 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Наголошується, що присутні в залі суду зустріли рішення вигуками "Ганьба". Про свою готовність взяти Антоненка на поруки повідомили близько 20 осіб.

Перед початком засідання суд взяли під посилену охорону. До зали пропустили учасників справи, поручителів та журналістів.

На початку засідання суддя вирішувала питання чи можна продовжити розгляд без участі двох інших підозрюваних - Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, оскільки вони проходять за тим самим звинуваченням, що й Антоненко. Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила, що продовжить розгляд.

Раніше повідомлялось, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення про продовження тримання його під вартою.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.

суд Павло Шеремет підозра апеляція Андрій Антоненко
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