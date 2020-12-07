Суд по делу Шеремета не отпустил Антоненко на поруки

Подозреваемый будет находиться под стражей до 19 декабря

Подозреваемый будет находиться под стражей до 19 декабря

Фото: из открытых источников

В Киеве Апелляционный суд отказал защите подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко в том, чтобы отпустить его на поруки. Согласно назначенной ранее мере пресечения, Антоненко должен находиться под стражей до 19 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что присутствующие в зале суда встретили решение криками "Позор". О своей готовности принять Антоненко на поруки сообщили около 20 человек.

Перед началом заседания суд взяли под усиленную охрану. В зал пропустили участников дела, поручителей и журналистов.

В начале заседания судья решала вопрос можно ли продлить рассмотрение без участия двух других подозреваемых - Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, поскольку они проходят по тому же обвинению, что и Антоненко. После возвращения из совещательной комнаты судья объявила, что продолжит рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на решение о продлении содержания под стражей.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор огласил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.