"Місяць без втрат на Донбасі": Зеленський у своїй промові "забув" про вбитого снайпером українця

Також президент вважає, що поранених на Донбасі за цей місяць не було

Також президент вважає, що поранених на Донбасі за цей місяць не було

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в зоні проведення Операції об'єднаних сил вже місяць не було жодних бойових втрат. Однак, за даними штабу ООС, минулого тижня від снайперського вогню загинув боєць бригади імені Чорних Запорожців.

Як передає RegioNews, свою промову президент оголосив під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України. Зеленський зазначив, що сьогодні 133 день як було оголошено про припинення вогню на Донбасі. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять. У цей же період минулого року в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є "тиша", є місяць без убитих і поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому. У нашій Україні похорон стало менше майже в 10 разів, у 10 разів менше сліз матерів, дружин, дітей...", - заявив Зеленський. Однак, 24 листопада від кулі снайпера загинув український військовий. Як раніше повідомляв RegioNews, унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося. Також, на думку президента Зеленського, цілий місяць в зоні проведення ООС пройшов без поранень українських військових, хоча за даними штабу ООС, один з військовослужбовців отримав поранення за два дні до виступу президента - 4 грудня. Нагадаємо, 6 листопада повідомлялось, що на Донбасі знову неспокійно: бойовики шість разів порушили режим "тиші".

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