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На Донбасі знову неспокійно: бойовики шість разів порушили режим "тиші"
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06 грудня 2020, 10:06 196

На Донбасі знову неспокійно: бойовики шість разів порушили режим "тиші"

06 грудня 2020, 10:06 196
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Бойових втрат серед українських військових не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

Нагадаємо, добою раніше один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне поранення.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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