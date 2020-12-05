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Бойовики вже сьогодні відкривали вогонь по наших захисниках, у ЗСУ - без втрат
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05 грудня 2020, 10:03 1

Бойовики вже сьогодні відкривали вогонь по наших захисниках, у ЗСУ - без втрат

05 грудня 2020, 10:03 1
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4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення
4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення
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Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Зазначається, що від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - зауважили у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 4, 2020

Нагадаємо, 3 грудня на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Донбас Україна війна бойовики обстріли
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