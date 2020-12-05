Бойовики вже сьогодні відкривали вогонь по наших захисниках, у ЗСУ - без втрат

4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення

4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення

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Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Зазначається, що від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - зауважили у штабі.

Нагадаємо, 3 грудня на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.