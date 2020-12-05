Бойовики вже сьогодні відкривали вогонь по наших захисниках, у ЗСУ - без втрат
Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.
Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.
Зазначається, що від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - зауважили у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 4, 2020
Нагадаємо, 3 грудня на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.