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Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
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25 листопада 2020, 08:11 3

Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий

25 листопада 2020, 08:11 3
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Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою
Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості. В результаті роботи ворожого снайпера загинув український військовий.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного. По позиціях наших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер.

Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше бойовики чотири рази порушили режим "тиші".

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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