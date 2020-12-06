"Месяц без потерь на Донбассе": Зеленский в своей речи "забыл" про убитого снайпером украинца

Также президент считает, что раненых на Донбассе за этот месяц не было

Также президент считает, что раненых на Донбассе за этот месяц не было

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения Операции объединенных сил уже месяц не было никаких боевых потерь. Однако, по данным штаба ООС, на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.

Как передает RegioNews, свою речь президент объявил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Зеленский отметил, что сегодня 133 день как было объявлено о прекращении огня на Донбассе. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять. В этот же период в прошлом году в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть "тишина", есть месяц без убитых и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, жен, детей…", - заявил Зеленский. Однако, 24 ноября от пули снайпера погиб украинский военный. Как ранее сообщал RegioNews, вследствие выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранения получил военнослужащий ООС. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника было доставлено в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Также, по мнению президента Зеленского, целый месяц в зоне проведения ООС прошел без ранений украинских военных, хотя по данным штаба ООС, один из военнослужащих получил ранения за два дня до выступления президента - 4 декабря. Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины".

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