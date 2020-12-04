Оцінювати діяльність міністра охорони здоров'я Степанова ще рано, - Разумков

Голова Верховної Ради вважає, що "один міністр не може нести відповідальність".

Голова Верховної Ради вважає, що "один міністр не може нести відповідальність".

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Спікер українського парламенту Дмитро Разумков вважає, що карантин вихідного дня себе не виправдав, але Кабмін є колегіальним органом, і один міністр не може нести відповідальність.

Про це сказав сьогодні на брифінгу Дмитро Разумков, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Оцінювати діяльність (міністра охорони здоров'я Максима Степанова - ІФ), я думаю, поки що рано. Ми справді бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, і я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами кількості захворілих на добу, - сказав Разумков.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів, як і Верховна Рада, є колегіальним органом, й один міністр не може нести відповідальність.

Разумков наголосив, що Кабінет Міністрів наразі шукає механізми, як вийти з цієї ситуації, як зменшити коронавірусний удар, який позначається і на економіці держави, і на соціальних аспектах життя громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанов сказав, скільки потрібно коштів на вакцинацію українців від COVID-19.