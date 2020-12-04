Разумков назвав причину, яка стоїть на заваді у розв'язанні конституційної кризи

Питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання

Питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання

Фото: УНІАН

Ухвалення Верховною Радою закону про повернення електронного декларування для врегулювання конституційної кризи недостатньо. Також відповідні законопроєкти повинна схвалити Венеціанська комісія

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews з посиланням на "Подробности". "З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які треба нам вирішити. Перше — це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге — це створення умов нормальної роботи НАЗК, з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні Конституційного суду. і третє питання — це створення балансу в різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", — сказав Разумков. Також він уточнив, що питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання. "Є законопроєкти, за якими суб'єкти законодавчої ініціативи звернулися з пропозицією поки їх не розглядати, щоб дочекатися висновку Венеціанської комісії", — наголосив Дмитро Разумков. Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

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