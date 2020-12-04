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04 грудня 2020, 19:08 78

Разумков назвав причину, яка стоїть на заваді у розв'язанні конституційної кризи

04 грудня 2020, 19:08 78
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Питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання
Питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання
Фото: УНІАН
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Ухвалення Верховною Радою закону про повернення електронного декларування для врегулювання конституційної кризи недостатньо. Також відповідні законопроєкти повинна схвалити Венеціанська комісія

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews з посиланням на "Подробности".

"З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які треба нам вирішити. Перше — це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге — це створення умов нормальної роботи НАЗК, з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні Конституційного суду. і третє питання — це створення балансу в різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", — сказав Разумков.

Також він уточнив, що питання про саму діяльності КСУ врегулювати поки не можуть, оскільки ініціатори законопроєктів просять дочекатися вердикту Венеціанської комісії з цього питання.

"Є законопроєкти, за якими суб'єкти законодавчої ініціативи звернулися з пропозицією поки їх не розглядати, щоб дочекатися висновку Венеціанської комісії", — наголосив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

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