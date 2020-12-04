Оценивать деятельность министра здравоохранения Степанова еще рано, - Разумков

Председатель Верховной Рады считает, что "один министр не может нести ответственность".

Председатель Верховной Рады считает, что "один министр не может нести ответственность".

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что карантин выходного дня себя не оправдал, но Кабмин является коллегиальным органом, и один министр не может нести ответственность.

Об этом сказал сегодня на брифинге Дмитрий Разумков, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Оценивать деятельность министра здравоохранения Максима Степанова - ред.), я думаю, пока что рано. Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, и я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам количества заболевших в сутки, - сказал Разумков.

Он отметил, что Кабинет Министров, как и Верховная Рада, является коллегиальным органом, и один министр не может нести ответственность.

Разумков подчеркнул, что Кабинет Министров сейчас ищет механизмы, как выйти из этой ситуации, как уменьшить коронавирусний удар, который сказывается и на экономике государства, и на социальных аспектах жизни граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов сказал, сколько нужно средств на вакцинацию украинцев от COVID-19.