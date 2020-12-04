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04 грудня 2020, 13:41 426

Представники трьох партій заблокували трибуну Одеської облради

04 грудня 2020, 13:41 426
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Трибуну блокують представники ОПЗЖ, Партії Шарія та "За майбутнє"
Трибуну блокують представники ОПЗЖ, Партії Шарія та "За майбутнє"
Фото: Думская
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Сьогодні, 4 грудня, перша сесія Одеської обласної ради VIII скликання, яка повинна почати роботу о 11:00, затягується через блокування трибуни та столу президії представниками трьох партій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

Кілька десятків депутатів від партій ОПЗЖ, Шарія та "За майбутнє" стрімким кидком зайняли трибуну і не дають зборам приступити до роботи", - йдеться в повідомленні.

Свої дії вони пояснили тим, що тервиборчком затягує реєстрацію восьми депутатів від партії "За майбутнє" та одного з ОПЗЖ.

Ми будемо тут стояти до тих пір, поки депутатів не зареєструють. День, два, три, до перемоги", - заявили протестувальники.

Наголошується, що це не дозволяє зазначеним трьом партіям сформувати більшість.

Крім того, разом з обласними депутатами трибуну блокують їх однопартійці з міськради.

Відомо, що сьогодні на сесії повинні були обрати голову обласної ради.

У свою чергу, представники партії "Слуга народу" закликають не блокувати трибуну й не зривати першу сесію.

Нагадаємо, 3 грудня в Чорноморську депутати бойкотували сесію міської ради.

Одеса партїї конфлікт депутат сесія Одеська область
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