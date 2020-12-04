"Слуга народа" Александр Самойленко возглавил Херсонский областной совет
Самойленко был единственным кандидатом на эту должность
Самойленко был единственным кандидатом на эту должность
4 декабря во время тайного голосования председателем Херсонского областного совета депутаты избрали представителя партии "Слуга народа" Александра Самойленко.
Об этом сообщает местное издание "Мост", передает RegioNews.
За Александра Самойленко свои голоса отдали 47 депутатов, четыре депутата проголосовали против. Один бюллетень был испорчен.
До этого он работал заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации, на эту должность был назначен в конце июня 2020 года.
В областной совет Александр Самойленко баллотировался от партии "Слуга народа".
Напомним, Зеленский указом уволил Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.
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