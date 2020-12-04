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04 грудня 2020, 14:25 602

Підгорного обрали головою облради Черкащини

04 грудня 2020, 14:25 602
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Він у попередньому скликанні вже обіймав цю посаду
Він у попередньому скликанні вже обіймав цю посаду
Фото: Черкаська обласна рада
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Головою Черкаської обласної ради обрано представника партії ВО «Черкащани» Анатолія Підгорного, який у попередньому скликанні вже обіймав цю посаду.

Про це під час сесії повідомив голова лічильної комісії облради Ігор Новицький, пише RegioNews з посиланням на "Прочерк".

Зазначається, що на сесії присутні 62 депутати. Бюлетені отримав 61 депутат.

За Анатолія Підгорного віддали свій голос 38 депутати (більшість від списочного складу ради), за ще одного кандидата на цю посаду - Миколу Кондрацького - 23 депутати.

Новообраний голова облради Анатолій Підгорний склав присягу, подякував депутатам, виборцям. Сказав, що усвідомлює свою відповідальність забезпечити, щоб високий орган влади діяв консолідовано, злагоджено, відповідально.

Наголосив, що "в єдності буде сила роботи ради і вона буде відповідальна перед виборцями".

Підгорний вніс кандидатуру депутата від "ЄС" Романа Сущенка на посаду першого заступника. Але депутати попросили перерву на десять хвилин для консультацій.

Нагадаємо, 30 листопада депутати новообраної Черкаської обласної ради від партій "Черкащани”, "Європейська солідарність” та "Батьківщина” підписали меморандум про формування більшості.

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