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03 грудня 2020, 10:04 27

Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА

03 грудня 2020, 10:04 27
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації та призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської ОДА.

Відповідні укази №529/2020 та №530/2020 від 3 грудня оприлюднено на сайті голови держави, передає RegioNews.

Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

А іншим указом Зеленський призначив нового тимчасового голову Херсонської ОДА. Ним став Сергій Козир, який до цього обіймав посаду заступника голови ОДА.

Нагадаємо, Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проєкт указу президента про його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Херсонська ОДА президент Укроборонпром ОДА указ Юрій Гусєв
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