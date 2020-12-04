11:59  04 грудня
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19
13:59  04 грудня
У КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину
12:52  04 грудня
Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 16:38 361

У Чернівцях поліція розслідує інцидент щодо зібрання озброєних людей біля ТВК

04 грудня 2020, 16:38 361
Читайте также на русском языке
Учора ввечері  кілька десятків осіб спортивної статури намагалися увійти до міськтервиборчкому
Учора ввечері  кілька десятків осіб спортивної статури намагалися увійти до міськтервиборчкому
Фото з Facebook-сторінки Дмитра Корнея
Читайте также
на русском языке

На місці події правоохоронці в приміщенні ТВК виявили понад 20 чоловіків, перевірили документи та встановили їх особи. Водночас, у поліції зазначають, що «жодних протиправних дій присутні не вчиняли».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Зазначається, що вчора, 3 грудня, до поліції звернулася чернівчанка та повідомила про те, що на одній із вулиць в центрі Чернівців збирається група невідомих підозрілих осіб у балаклавах.

Для перевірки інформації за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, рота поліції особливого призначення ГУНП в Чернівецькій області та підрозділ тактико-оперативного реагування УПП в Чернівецькій області. На місці події правоохоронці виявили понад 20 чоловіків, перевірили документи та встановили їх особи. Жодних протиправних дій присутні не вчиняли, - повідомляють у поліції.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що у Чернівцях кілька десятків співробітників поліції оточили вхід до приміщення Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, поки у самій виборчій комісії тривало засідання, на якому розглядали питання встановлення остаточних результатів виборів міського голови та Чернівецької міської ради.

Також ЗМІ повідомили, що ці особи були озброєними.

Присутність "невідомих осіб" з травматичною зброєю під приміщенням Чернівецької міської територіальної виборчої комісії під час вечірнього засідання 3 грудня керівництво комісії розцінює як тиск. Про це повідомила голова Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак.

У партії "Єдина альтернатива" заявили про провокацію з боку "невідомих людей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що у Чернівцях ТВК оголосила результати другого туру.

ТВК Чернівці кримінал вибори поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Новообраний мер Чернівців Клічук виступив проти жорсткого карантину
04 грудня 2020, 11:45
Протестуючі підприємці зіткнулися з силовиками під Радою
04 грудня 2020, 10:51
Чернігівська обласна рада не обрала собі голову через "замінування"
03 грудня 2020, 19:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »