У Чернівцях поліція розслідує інцидент щодо зібрання озброєних людей біля ТВК

Учора ввечері кілька десятків осіб спортивної статури намагалися увійти до міськтервиборчкому

Учора ввечері кілька десятків осіб спортивної статури намагалися увійти до міськтервиборчкому

Фото з Facebook-сторінки Дмитра Корнея

На місці події правоохоронці в приміщенні ТВК виявили понад 20 чоловіків, перевірили документи та встановили їх особи. Водночас, у поліції зазначають, що «жодних протиправних дій присутні не вчиняли».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.



Зазначається, що вчора, 3 грудня, до поліції звернулася чернівчанка та повідомила про те, що на одній із вулиць в центрі Чернівців збирається група невідомих підозрілих осіб у балаклавах.

Для перевірки інформації за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, рота поліції особливого призначення ГУНП в Чернівецькій області та підрозділ тактико-оперативного реагування УПП в Чернівецькій області. На місці події правоохоронці виявили понад 20 чоловіків, перевірили документи та встановили їх особи. Жодних протиправних дій присутні не вчиняли, - повідомляють у поліції.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що у Чернівцях кілька десятків співробітників поліції оточили вхід до приміщення Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, поки у самій виборчій комісії тривало засідання, на якому розглядали питання встановлення остаточних результатів виборів міського голови та Чернівецької міської ради.

Також ЗМІ повідомили, що ці особи були озброєними.

Присутність "невідомих осіб" з травматичною зброєю під приміщенням Чернівецької міської територіальної виборчої комісії під час вечірнього засідання 3 грудня керівництво комісії розцінює як тиск. Про це повідомила голова Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак.

У партії "Єдина альтернатива" заявили про провокацію з боку "невідомих людей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що у Чернівцях ТВК оголосила результати другого туру.