В Черновцах полиция расследует инцидент о собрании вооруженных людей возле ТИК

Вчера вечером несколько десятков человек спортивного телосложения пытались войти в гортеризбирком

Вчера вечером несколько десятков человек спортивного телосложения пытались войти в гортеризбирком

Фото с Facebook-страницы Дмитрия Корнея

На месте происшествия в помещении ТИК правоохранители обнаружили более 20 мужчин, проверили документы и установили их личности. Вместе с тем, в полиции отмечают, что «никаких противоправных действий присутствующие не совершали».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГУ Нацполиции в Черновицкой области.



Отмечается, что вчера, 3 декабря, в полицию обратилась черновчанка и сообщила о том, что на одной из улиц в центре Черновцов собирается группа неизвестных подозрительных лиц в балаклавах.

Для проверки информации по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, рота полиции особого назначения ГУНП в Черновицкой области и подразделение тактико-оперативного реагирования УПП в Черновицкой области. На месте происшествия правоохранители обнаружили более 20 мужчин, проверили документы и установили их личности. Никаких противоправных действий присутствующие не совершали, - сообщают в полиции.

Тем временем СМИ сообщали, что в Черновцах несколько десятков сотрудников полиции оцепили вход в помещение Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, пока в самой избирательной комиссии проходило заседание, на котором рассматривали вопрос установления окончательных результатов выборов городского головы и Черновицкого городского совета.

Также СМИ сообщили, что эти лица были вооружены.

Присутствие "неизвестных лиц" с травматическим оружием под зданием Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии во время вечернего заседания 3 декабря руководство комиссии расценивает как давление. Об этом сообщила председатель Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Анастасия Симак.

В партии "Единая альтернатива" заявили об провокацію со стороны "неизвестных людей".

Напомним, ранее сообщалось. в Черновцах ТИК объявила результаты второго тура.