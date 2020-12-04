В Черновцах полиция расследует инцидент о собрании вооруженных людей возле ТИК
На месте происшествия в помещении ТИК правоохранители обнаружили более 20 мужчин, проверили документы и установили их личности. Вместе с тем, в полиции отмечают, что «никаких противоправных действий присутствующие не совершали».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
Отмечается, что вчера, 3 декабря, в полицию обратилась черновчанка и сообщила о том, что на одной из улиц в центре Черновцов собирается группа неизвестных подозрительных лиц в балаклавах.
Для проверки информации по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, рота полиции особого назначения ГУНП в Черновицкой области и подразделение тактико-оперативного реагирования УПП в Черновицкой области. На месте происшествия правоохранители обнаружили более 20 мужчин, проверили документы и установили их личности. Никаких противоправных действий присутствующие не совершали, - сообщают в полиции.
Тем временем СМИ сообщали, что в Черновцах несколько десятков сотрудников полиции оцепили вход в помещение Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, пока в самой избирательной комиссии проходило заседание, на котором рассматривали вопрос установления окончательных результатов выборов городского головы и Черновицкого городского совета.
Также СМИ сообщили, что эти лица были вооружены.
Присутствие "неизвестных лиц" с травматическим оружием под зданием Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии во время вечернего заседания 3 декабря руководство комиссии расценивает как давление. Об этом сообщила председатель Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Анастасия Симак.
В партии "Единая альтернатива" заявили об провокацію со стороны "неизвестных людей".
Напомним, ранее сообщалось. в Черновцах ТИК объявила результаты второго тура.