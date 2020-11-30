13:58  30 листопада
Разумков не виключає введення локдауну в Україні
12:08  30 листопада
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
13:35  30 листопада
Степанова знову запросять на годину запитань до уряду
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 11:35 287

У Чернівцях перемагає Роман Клічук, ТВК оголосила результати другого туру

30 листопада 2020, 11:35 287
Читайте также на русском языке
Вранці 30 листопада міська ТВК оголосила результати виборів
Вранці 30 листопада міська ТВК оголосила результати виборів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях Міська територіальна виборча комісія провела підрахунок голосів та оголосила остаточні результати виборів мера.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Чернівецька міська ТВК опрацювала всі протоколи з виборів міського голови від районних у місті ТВК і 30 листопада оголосила результати – за кількістю відданих голосів перемогу здобув Роман Клічук”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із протоколом ТВК, Роман Клічук набрав 59,5 % голосів, за нього проголосували 25 529 виборців.

Його опонент Віталій Михайлішин отримав 40,5% голосів, він отримав 16 100 голосів виборців.

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 42 874 особи, кількість недійсних бюлетенів –1245.

29 листопада у Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови, в якому обирали між представником "Команди Михайлішина” Віталієм Михайлішиним та представником "Єдиної Альтернативи” Романом Клічуком.

Довідка: Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції ВО "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.

Чернівці Місцеві вибори результат ТВК ОПОРА другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Вибори в Чернівцях: спостерігачі виявили порушення у протоколі ДВК
30 листопада 2020, 11:06
ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях
30 листопада 2020, 08:41
У другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук — екзит-пол
29 листопада 2020, 20:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »