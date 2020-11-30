У Чернівцях перемагає Роман Клічук, ТВК оголосила результати другого туру

Вранці 30 листопада міська ТВК оголосила результати виборів

Вранці 30 листопада міська ТВК оголосила результати виборів

Фото: Facebook

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Чернівецька міська ТВК опрацювала всі протоколи з виборів міського голови від районних у місті ТВК і 30 листопада оголосила результати – за кількістю відданих голосів перемогу здобув Роман Клічук”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із протоколом ТВК, Роман Клічук набрав 59,5 % голосів, за нього проголосували 25 529 виборців.

Його опонент Віталій Михайлішин отримав 40,5% голосів, він отримав 16 100 голосів виборців.

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 42 874 особи, кількість недійсних бюлетенів –1245.

29 листопада у Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови, в якому обирали між представником "Команди Михайлішина” Віталієм Михайлішиним та представником "Єдиної Альтернативи” Романом Клічуком.

Довідка: Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції ВО "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.