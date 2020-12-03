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03 грудня 2020, 15:59 89

Зеленський призначив Гамалія головою Хмельницької ОДА

03 грудня 2020, 15:59 89
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Відповідний указ президент підписав сьогодні
Відповідний указ президент підписав сьогодні
Офіс президента
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на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Відповідний указ № 535/2020 глава держави підписав третього грудня, інформує RegioNews.

Зазначається, що під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Відомо, що Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

З 2005 до 2007 року Сергій Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА.

27 листопада президент призначив Сергія Гриневецького головою Одеської облдержадміністрації. А головою Харківської ОДА стала Айна Тимчук.

президент призначення Україна Хмельницька область ОДА
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