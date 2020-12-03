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03 грудня 2020, 17:10 645

Управління Черкаською ТЕЦ здійснюється через кіпрський офшор, - Сергійчук

03 грудня 2020, 17:10 645
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Голова Черкаської ОДА розповів, що ТЕЦ досі не хоче виконувати вимогу зниження тарифів
Голова Черкаської ОДА розповів, що ТЕЦ досі не хоче виконувати вимогу зниження тарифів
Фото з відкритих джерел
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Вимоги повернення Черкаської ТЕЦ у власність громади є справедливими, оскільки орендарі управляють нею через офшор, підприємство не відповідає вимогам НКРЕКП, також щодо ТЕЦ відкриті 5 кримінальних проваджень щодо розкрадань в особливо великих розмірах.

Про це в інтерв'ю для RegioNews розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.

За його словами, спочатку теплопостачальники області відгукнулися на заклик влади знизити тарифи: вони або вже працюють над цим, або подають свої пропозиції, як це можна зробити.

Але згодом ПРАТ "Черкаське хімволокно", яке орендує ТЕЦ, почало ігнорувати ці вимоги.

Їх тариф складається з ціни вугілля в 3216 грн за тонну і діє ще з 2019 року. І це не дивлячись на те, що НКРЕКП (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, - ред.) ввела новий тариф, де ціна вугілля вказана 1890 грн. Але орендарі Черкаської ТЕЦ не бажають дотримуватися тарифів НКРЕКП і йти на зустріч людям. Тому люди і звертаються з вимогами повернути державне майно цього підприємства з оренди кіпрським офшором у власність громади міста. Думаю, що громада міста здатна більш ефективно ним управляти і впроваджувати більш адекватні тарифи", - каже Сергійчук.

Він також додав, що ТЕЦ не надає на звернення влади інформацію, з чого сформована нинішня структура тарифу Черкаської ТЕЦ.

Сергій Сергійчук повідомляє, що на сьогоднішні в рамках 5-ти кримінальних проваджень Нацполіції і СБУ проводиться слідство за фактами розкрадань грошових коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПРАТ "Черкаське хімволокно", штучного завищення витрат при доставці вугілля з-за кордону, закупівлі ТМЦ, реалізації інвестиційних та ремонтних програм, а також фінансування терористичних організацій ЛНР-ДНР.

З моменту оренди і до нині Черкаська ТЕЦ жодного разу не проводила модернізації потужностей підприємства. Не дотримується також температурний режим на постачання гарячої води – замість необхідних 55 градусів фактично подається 46 – 49. Крім того, Державна екологічна інспекція в Черкаській області встановила численні порушення з безконтрольності викидів забруднюючих речовин та поводження з відходами", - акцентує Сергійчук.

Голова ОДА резюмує, що по суті, управління ТЕЦ здійснюється через кіпрський офшор, а міська громада не може впливати на діяльність компанії і на формування тарифу.

Тому, за його словами, "всі ці факти – не про соціальну відповідальність перед мешканцями міста, а про цинічне викачування ресурсів за рахунок здоров'я і добробуту городян".

Нагадаємо, раніше голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук заявив, що тарифи на тепло для черкащан завищені на 20%.

тарифи Черкаська область ОДА Інтерв'ю Сергій Сергійчук ТЕЦ
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