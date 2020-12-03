"Слугу народу” Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото в Раді

Екран телефону нардепа із знімком оголених жіночих грудей потрапив у пряму трансляцію Верховної Ради

Екран телефону нардепа із знімком оголених жіночих грудей потрапив у пряму трансляцію Верховної Ради

Фото: bykvu.com

Сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради депутат від “Слуги народу”, член комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк розглядав в телефоні фото оголених жіночих грудей.

Про це повідомляє видання "Букви”, передає RegioNews.

Курйозний інцидент стався під час виступу депутата від "ОПЗЖ” Григорія Мамки.

Фото з оголеними грудьми в телефоні Петруняка потрапило в прямий ефір на всю країну, відео із трансляції Верховної Ради оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNews.

Погано, коли один депутат виступає в прямому ефірі, а інший дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном - Петруняк Євген", - прокоментував цю подію парламентський фотограф Ян Доброносов.

Журналісти зазначають, що пізніше Петруняк почав шукати новини про себе в Інтернеті.

Також у курйозну ситуацію сьогодні в парламенті потрапив ще один нардеп від "Слуги народу”, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Як повідомив у себе в Telegram народний депутат Олександр Дубінський, Гетьманцев під час засідання Ради у себе в смартфоні "вибирав секс-іграшку".

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