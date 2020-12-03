16:57  03 грудня
В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
18:10  03 грудня
Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 16:41 1058

"Слугу народу” Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото в Раді

03 грудня 2020, 16:41 1058
Читайте также на русском языке
Екран телефону нардепа із знімком оголених жіночих грудей потрапив у пряму трансляцію Верховної Ради
Екран телефону нардепа із знімком оголених жіночих грудей потрапив у пряму трансляцію Верховної Ради
Фото: bykvu.com
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради депутат від “Слуги народу”, член комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк розглядав в телефоні фото оголених жіночих грудей.

Про це повідомляє видання "Букви”, передає RegioNews.

Курйозний інцидент стався під час виступу депутата від "ОПЗЖ” Григорія Мамки.

Фото з оголеними грудьми в телефоні Петруняка потрапило в прямий ефір на всю країну, відео із трансляції Верховної Ради оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNews.

Погано, коли один депутат виступає в прямому ефірі, а інший дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном - Петруняк Євген", - прокоментував цю подію парламентський фотограф Ян Доброносов.

Журналісти зазначають, що пізніше Петруняк почав шукати новини про себе в Інтернеті.

Також у курйозну ситуацію сьогодні в парламенті потрапив ще один нардеп від "Слуги народу”, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Як повідомив у себе в Telegram народний депутат Олександр Дубінський, Гетьманцев під час засідання Ради у себе в смартфоні "вибирав секс-іграшку".

Читайте також: Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки. RegioNews зібрало найпікантніші моменти із засідань Верховної Ради 9-го скликання.

Слуга народа Верховна Рада скандал Данило Гетьманцев депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада прийняла закон про строк перебування на посаді керівника САП
03 грудня 2020, 15:51
"Слуга народу" Віктор Федорченко став головою Сумської обласної ради
03 грудня 2020, 15:02
На першій сесії Чернігівської облраді депутати заблокували трибуну президії
03 грудня 2020, 14:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »