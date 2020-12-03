Рада прийняла закон про строк перебування на посаді керівника САП

Це дозволить обрати нового керівника САП на термін, передбачений Законом України "Про прокуратуру"

Це дозволить обрати нового керівника САП на термін, передбачений Законом України "Про прокуратуру"

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За відповідні зміни до закону проголосували 289 народних депутатів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Верховна Рада прийняла законопроект №4227 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратури" при призначенні на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Запропоноване уточнення абзаців частини четвертої статті 39 Закону України "Про прокуратуру", дія якого припинена, дозволить відновити положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років, - йдеться в пояснювальній записці.

Документ в цілому підтримали 289 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ і САП завершено.