16:57  03 грудня
В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
18:10  03 грудня
Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 15:51 73

Рада прийняла закон про строк перебування на посаді керівника САП

03 грудня 2020, 15:51 73
Читайте также на русском языке
Це дозволить обрати нового керівника САП на термін, передбачений Законом України "Про прокуратуру"
Це дозволить обрати нового керівника САП на термін, передбачений Законом України "Про прокуратуру"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За відповідні зміни до закону проголосували 289 народних депутатів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Верховна Рада прийняла законопроект №4227 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратури" при призначенні на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Запропоноване уточнення абзаців частини четвертої статті 39 Закону України "Про прокуратуру", дія якого припинена, дозволить відновити положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років, - йдеться в пояснювальній записці.

Документ в цілому підтримали 289 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ і САП завершено.

САП закон Верховна Рада законопроєкт керівник
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »