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03 декабря 2020, 16:41 1029

"Слугу народа" Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде

03 декабря 2020, 16:41 1029
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Экран телефона нардепа со снимком обнаженной женской груди попал в прямую трансляцию Верховной Рады
Экран телефона нардепа со снимком обнаженной женской груди попал в прямую трансляцию Верховной Рады
Фото: bykvu.com
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Сегодня, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады депутат от "Слуги народа", член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк рассматривал в телефоне фото обнаженной женской груди.

Об этом сообщает издание "Буквы", передает RegioNews.

Курьезный инцидент произошел во время выступления депутата от "ОПЗЖ" Григория Мамки.

Фото с обнаженной грудью в телефоне Петруняка попало в прямой эфир на всю страну, видео с трансляции Верховной Рады обнародовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Плохо, когда один депутат выступает в прямом эфире, а другой смотрит на голую девушку? Депутат с телефоном - Петруняк Евгений", - прокомментировал это событие парламентский фотограф Ян Доброносов.

Журналисты отмечают, что позже Петруняк начал искать новости о себе в Интернете.

Также в курьезную ситуацию сегодня в парламенте попал еще один нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как сообщил у себя в Telegram народный депутат Александр Дубинский, Гетьманцев во время заседания Рады у себя в смартфоне "выбирал секс-игрушку".

Читайте также: Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько. RegioNews собрало самые пикантные моменты из заседаний Верховной Рады 9-го созыва.

Слуга народа Верховная Рада скандал Даниил Гетманцев депутаты
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