"Слугу народа" Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде
Сегодня, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады депутат от "Слуги народа", член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк рассматривал в телефоне фото обнаженной женской груди.
Об этом сообщает издание "Буквы", передает RegioNews.
Курьезный инцидент произошел во время выступления депутата от "ОПЗЖ" Григория Мамки.
Фото с обнаженной грудью в телефоне Петруняка попало в прямой эфир на всю страну, видео с трансляции Верховной Рады обнародовал Telegram-канал PavlovskyNews.
Плохо, когда один депутат выступает в прямом эфире, а другой смотрит на голую девушку? Депутат с телефоном - Петруняк Евгений", - прокомментировал это событие парламентский фотограф Ян Доброносов.
Журналисты отмечают, что позже Петруняк начал искать новости о себе в Интернете.
Также в курьезную ситуацию сегодня в парламенте попал еще один нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как сообщил у себя в Telegram народный депутат Александр Дубинский, Гетьманцев во время заседания Рады у себя в смартфоне "выбирал секс-игрушку".
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