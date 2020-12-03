"Слуга народу" Віктор Федорченко став головою Сумської обласної ради

У 2010 році він балотувався в мери Сум від "Партії регіонів"

У 2010 році він балотувався в мери Сум від "Партії регіонів"

Фото: із відкритих джерел

3 грудня під час сесії головою Сумської обласної ради депутати шляхом таємного голосування обрали представника партії "Слуга народу" і забудовника Віктора Федорченка.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За нього проголосували 39 депутатів, всього на сесії були присутні 63 депутати із 64. На засідання не прийшов один із них, три бюлетені визнали недійсними.

Федорченко запропонував обрати своїм першим заступником Олександра Стрельченка від "Опозиційної платформи - За життя".

Через цю кандидатуру депутати від партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "За майбутнє" відмовилися брати участь в голосуванні.

Довідка: Віктор Федорченко - представник партії "Слуга народу", забудовник, З грудня 2009 року генеральний директор ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко". У 2010 році балотувався до Сумської міської ради і в мери Сум від "Партії регіонів”. У 2015 році - від партії "Наш край", однак не був обраний.

Нагадаємо, очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

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