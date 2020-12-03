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03 грудня 2020, 14:48 324

На першій сесії Чернігівської облраді депутати заблокували трибуну президії

03 грудня 2020, 14:48 324
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Причина конфлікту – порядок денний
Причина конфлікту – порядок денний
Фото Чеline
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Депутати новообраної Чернігівської облради на першій сесії сперечаються щодо порядку денного і заблокували трибуну президії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чеline.

Під час обговорення порядку денного першої сесії новообраної Чернігівської обласної ради між депутатами облради розгорівся конфлікт.

Його причиною стало те, що тимчасово обрані члени президії запропонували ухвалити порядок денний шляхом голосування.

Однак частина депутатів заперечувала. Вони наголосили на тому, що, згідно із законодавством, на першій сесії обласної ради депутати не можуть обирати порядок денний, його попередньо ухвалює відповідна робоча група. Тому таке голосування є порушенням.

Запротестувала вже інша група депутатів, наполягаючи на голосуванні. До того ж, вони висунули пропозицію змінити порядок денний, внісши з голосу додаткові питання про створення депутатських комісій.

Аби не допустити порушень, кілька фракцій заблокували роботу президії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора "Слуга народу" визначилась із кандидатом на голову Чернігівської облради.

конфлікт облрада сесія Чернігівська область депутати
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