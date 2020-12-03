У Харкові сесію міськради призначили на 9 грудня, про приїзд Кернеса невідомо

Раніше у міській раді повідомляли, що на мера міста очікують до середини грудня

Раніше у міській раді повідомляли, що на мера міста очікують до середини грудня

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба міської ради Харкова, передає RegioNews.

Скликати першу сесію Харківської міської ради Харківського району Харківської області VIII скликання у приміщенні великої зали засідань Харківської міської ради... 9 грудня 2020 року о 10 год” - йдеться в повідомленні.

Під час сесії голова ТВК має проінформувати Харківську міську раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

Як повідомив у Facebook новообраний депутат міської ради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський, спочатку на перше засідання міськради ніхто не чекав раніше 20 грудня.

За його словами, також депутати бачать малоймовірним приїзд мера Харкова Геннадія Кернеса на першу сесію, і коли це відбудеться, невідомо.

Нагадаємо, 2 грудня депутати змінили регламент, тож засідання міськради Харкова може пройти без Кернеса, який досі перебуває на лікуванні в Німеччині.

Раніше у міській раді Харкова повідомляли, що голову міста очікують до середини грудня.

4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.

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