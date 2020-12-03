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03 декабря 2020, 14:48 170

На первой сессии Черниговского областного совета депутаты заблокировали трибуну президиума

03 декабря 2020, 14:48 170
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Причина конфликта – повестка дня
Причина конфликта – повестка дня
Фото Чеline
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Депутаты новоизбранного Черниговского облсовета на первой сессии спорят относительно повестки дня и заблокировали трибуну президиума.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чеline.

Во время обсуждения повестки дня первой сессии новоизбранного Черниговского областного совета между депутатами облсовета разгорелся конфликт.

Его причиной стало то, что временно избранные члены президиума предложили принять повестку дня путем голосования.

Однако часть депутатов возражала. Они подчеркнули, что, согласно законодательства, на первой сессии областного совета депутаты не могут выбирать повестку дня, ее предварительно принимает соответствующая рабочая группа. Поэтому такое голосование является нарушением.

Запротестовала уже другая группа депутатов, настаивая на голосовании. К тому же, они выдвинули предложение изменить повестку дня, внеся с голоса дополнительные вопросы о создании депутатских комиссий.

Чтобы не допустить нарушений, несколько фракций заблокировали работу президиума.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера "Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Черниговского облсовета.

конфликт облсовет сессия Черниговская область депутаты
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