У Чорноморську депутати бойкотують сесію міської ради
В зал засідань прийшли тільки 19 з 39 членів ради, кворуму немає
В зал засідань прийшли тільки 19 з 39 членів ради, кворуму немає
Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв скликав на 3 грудня другу сесію Чорноморського міської ради, однак депутати проігнорували її.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Думська.
Чорноморська міська рада не змогла почати пленарне засідання другої сесії, на якій повинні були обрати секретаря ради, через неявку більше половини депутатів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що перша сесія Одеської обласної ради VII скликання відбудеться 4 грудня.
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