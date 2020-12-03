У Чорноморську депутати бойкотують сесію міської ради

В зал засідань прийшли тільки 19 з 39 членів ради, кворуму немає

В зал засідань прийшли тільки 19 з 39 членів ради, кворуму немає

Фото: Думская

Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв скликав на 3 грудня другу сесію Чорноморського міської ради, однак депутати проігнорували її.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Думська. Чорноморська міська рада не змогла почати пленарне засідання другої сесії, на якій повинні були обрати секретаря ради, через неявку більше половини депутатів", - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що перша сесія Одеської обласної ради VII скликання відбудеться 4 грудня.

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